Stefano Sala, l’annuncio che spiazza tutti i fan: “Sono mezzo fidanzato”.

Il rapporto tra lui e Benedetta Mazza nel corso della ultima edizione, in ordine cronologico, del programma “Grande Fratello VIP” ha creato delle polemiche. E non poche. Il modello, infatti, era, all’epoca, fidanzato con la bellissima Dasha, con la relazione tra i due che ha conosciuto la fine proprio dopo il G F.

Per quanto riguarda il suo stato sentimentale, il modello ha dimostrato più volte di essere molto chiuso. Quasi enigmatico. Stavolta, però, sui social, scherzando con i suoi fan, può aver dato un indizio non da poco conto che, infatti, ha fatto non poco rumore.

Stefano Sala fidanzato? Arriva l’indizio che fa polemica

“Cioè, ma ti pare che mi metto a gonfiarmi? Già sono immense di suo (le labbra, ndr). Te le farei provare, ma sono mezzo fidanzato“. Proprio queste ultime due parole hanno sollevato un polverone sul suo profilo Instagram. In molti, infatti, non hanno apprezzato il suo messaggio criptico, dal momento che da troppo tempo sta “scherzando col fuoco”, provando a dire e non dire. Molti utenti hanno ipotizzato che il rapporto in questione è con Benedetta Mazza, che proprio di recente gli avrebbe mandato una mezza “dedica”. Ma altrettanti follower hanno tirato in ballo addirittura Dasha. E quindi un ritorno di fiamma tra i due. La verità, al momento, la conosce davvero solo lui. Vediamo quali saranno gli sviluppi di questa telenovela.