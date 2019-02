Chi è Federica Marinari: età, carriera e vita privata della nuova cantante di Amici 18

Continuano le avventure degli alunni nella scuola di Amici 18. In queste ultime due settimane abbiamo assistito a tantissimi colpi di scena. Non solo, quindi, l’eliminazione a sorpresa di Marco Alimenti, da parte di Timor Steffens. Ma anche la protesta degli alunni contro tale decisione. A detta dei ragazzi, infatti, non era giusto che un insegnante togliesse il diritto allo studio, soprattutto in una scuola. Ma non è finita qui. Perché nella puntata di sabato, è successo praticamente di tutto. Dopo, infatti, l’ingresso di Valentina Vernia, nuova ballerina di hip-hop, su richiesta di Rudy Zerbi, entrambe le squadre vanno direttamente in sfida. E proprio nel daytime di ieri, abbiamo assistito allo scontro tra Daniel e Federica Marinari. Dove alla fine è prevalsa quest’ultima. Ma chi è esattamente Federica? Scopriamo tutto nel dettaglio.

Chi è Federica Marinari: età e carriera della cantante di Amici 18

E così la cantante Federica Marinari si è presentata negli studi di Amici, sfidando Daniel, ed ha incantato tutti. Il giudice esterno, Paolo Giordano, non ha potuto fare a meno di notare la sua grinta e bravura. Premiandola con l’ingresso immediato nella scuola di Amici 18. Ma conosciamola meglio. Federica è nata a Pisa. Ed ha 20 anni. La sua passione per la musica è iniziata sin da bambina. Tanto che tuttora studia presso il Conservatorio di Livorno. Anche se, contemporaneamente alla sua passione, Federica svolge un altro lavoro. È, infatti, una baby sitter. Ma c’è dell’altro. Perché la giovane e brava livornese non è per nulla sconosciuta al mondo televisivo. Ed, in particolare, ad un talent. Nel 2014, infatti, ha partecipato a The Voice of Italy. Entrando nel gruppo di Piero Pelù. Grazie a quest’esperienza e alla conoscenza di un manager, Federica ha avuto l’opportunità di fare diversi concerti. In particolare in Lituania, Russia, Polonia ed Ucraina.

Chi è Federica Marina: vita privata della cantante di Amici 18

Nonostante Federica abbia un profilo social molto attivo, purtroppo si sa ben poco della sua vita privata. Su Instagram, infatti, la cantante è solita a pubblica divertenti e fantastici selfie. Ed, infine, video in cui la ritraggono durante le sue performance.