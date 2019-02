Belen Rodriguez pronta per il nuovo ‘show’: rimpiazzerà la ‘reginetta’ di Mediaset

Sarà un anno ricco per Belen Rodriguez. Ebbene si. Un 2019 ricco di impegni lavorativi. E, siamo certi, ricco di soddisfazioni. Poche settimane fa, infatti, vi avevamo parlato di un possibile abbandono di Belen da Mediaset. La showgirl, prima della vacanza natalizie, aveva manifestato un certo malessere. Tuttavia, però, era arrivato il commento di Maurizio Costanzo. Che, da noto estimatore di Belen, aveva tranquillizzato tutti i fan della showgirl. A distanza di tempo, infatti, le parole del giornalista si sono avverate. L’argentina sarà alla conduzione di un comedy show. Parliamo, infatti, di Colorado Cafe. Ma non solo. Scopriamo tutto nel dettaglio.

Insomma, come dicevamo, oltre a Colorado Cafè, Belen Rodriguez avrà a disposizione tanti altri programmi televisivi. Di quali parliamo? Innanzitutto vi anticipiamo che, ancora una volta, la showgirl è stata scelta da Maria De Filippi per la conduzione di Tu si que Vales. Insomma, squadra che vince non si cambia. Ma non solo. Perché, dopo l’abbandono di Simona Ventura da Mediaset, la moglie di Costanzo è alla disperata ricerca di una nuova conduttrice per la seconda edizione di Temptation Island Vip. E sembra che abbia scelto come voce narrante proprio la bella argentina. Naturalmente, non c’è ancora nessuna conferma, sia chiaro. Anche se, infine, c’è un grandissimo colpo di scena. Molto probabilmente, infatti, la nostra argentina farà una breve incursione alla Rai. Ebbene si, avete letto bene. Sembra che Antonella Clerici abbia chiamato Belen come giudice a Sanremo Giovani. Il programma dovrebbe partire il 15 febbraio. Insomma, manca davvero poco. Siete pronti a vederla in queste nuove vesti?