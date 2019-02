Alla fine di una lunga giornata Giulia e Silvia Provvedi non mancano di salutare i loro fan con uno scatto “rivelatore” postato sui social.

Giulia e Silvia Provvedi, in arte Le Donatella, amano far parlare di loro. Simpatiche, dinamiche, irriverenti sono state ottime inquiline nella casa del Grande Fratello e non accennano a rimanere nell’ombra. Qualche giorno fa infatti sono circolate le voci di una presunto flirt di Silvia Provvedi con Fedez – che avrebbe tradito in una situazione improbabile – la neo mogliettina Chiara Ferragni. Incredibile ma “presumibilmente” vero. Ma le sorprese non sono finte qua. Dopo il presunto flirt con Fedez, che ha lasciato senza parole i fan di mezzo mondo, Silvia Provvedi ha fatto nuovamente parlare di sè per la sua relazione con Fabrizio Corona. L’ex fotografo e re del gossip infatti ha rivelato nel suo nuovo libro le particolari modalità attraverso le quali avrebbe conosciuto e iniziato a frequentare la cantante de Le Donatella. Sembra infatti che i due si sarebbero conosciuti nella comunità Exodus che si occupa della riabilitazione degli ex carcerati al fine di aiutarli a reinserirsi nella società.

Giulia e Silvia Provvedi in camerino: lo scatto rivelatore

Il fatto che le due sorelle amino far parlare di sé è evidente anche da questo scatto postato poche ore fa sul profilo Instagram ufficiale delle cantanti. Giulia e Silvia Provvedi si mostrano in accappatoio alla fine di una lunga giornata. Ma la vera particolarità è la posa che assumono: di profilo e gamba piegata in primo piano. Una posizione che fa scostare l’accappatoio dal corpo e mostra evidentemente diversi centimetri di pelle. Accanto allo scatto le sorelle scrivono: “Fine di una giornata meravigliosa presto vi sveleremo tutti gli scatti e il progetto che finalmente ha preso forma grazie a tutto il team siete SPECIALI”. Se questa è solo la prima di una lunga serie di foto ne vedremo delle belle…