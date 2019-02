LeDonatella su Instagram hanno fatto impazzire i fan con delle foto mozzafiato quasi nude. Impossibile non guardarle.

Giulia e Silvia provvedi, LeDonatella sono state protagoniste del Grande Fratello Vip. Le due hanno avuto una vita all’interno della casa un po’ burrascosa, ma allo stesso tempo si sono fatte conoscere e apprezzare per la loro simpatia, unicità e unione. Le due, infatti, sono legatissime, non solo nella vita lavorativa, ma anche nella vita privata.

Giulia e Silvia Provvedi mozzafiato su Instagram

LeDonatella, infatti, sono praticamente una cosa unica l’una con l’altra e, anche nelle foto di Instagram, le vediamo sempre insieme anche in dei contesti particolarmente piacevoli per i fan. L’ultimo scatto pubblicato da Giulia e Silvia Provvedi riguarda infatti le due svestite. Una vestita di bianco, l’altro vestita di nero con indosso solo una camicia aperta dalla quale si vede praticamente tutto. I fan hanno apprezzato questa foto tantissimo visto che, in soli 10 minuti, hanno raggiunto oltre 5000 like, numero che cresce minuto dopo minuto.

Giulia e Silvia Provvedi Instagram: “Chi è il vostro partner?”

La didascalia che accompagna la foto de LeDonatella è. “My Partner. Chi è la vostra anima gemella? Taggatela qui sotto. Vi amiamo Girl!”. Lo scatto, fatto per pubblicizzare un paio di stivaletti Enposh, ha così ottenuto il successo sperato proprio grazie al fisico statuario è bellissimo de LeDonatella. Questo gioco di vedo non vedo sul corpo di Giulia e Silvia Provvedi ha ottenuto un vero e proprio successo. Le due giocano con i contrasti: la bionda vestita di bianco, la mora con una giacca nera. I fan hanno iniziato a rispondere sia alla domanda posta da LeDonatella, quindi chi è la loro anima gemella, sia riempiendo le due di commenti like e apprezzamenti positivi.