Walter Nudo cambia look, svelato il motivo di questa scelta: foto esilarante.

La vittoria, o forse, per meglio dire, il trionfo nell’ultima edizione del programma “Grande Fratello VIP” gli ha ridato una popolarità che gli mancava da tempo. Sui social risulta essere sempre molto attiva e conferma, ancora una volta, di avere un seguito davvero notevole. Tante le voci di gossip che lo riguardano, l’ultima quella relativa ad un suo presunto avvicinamento a Valeria Marini, ma la gente continua ad amarlo solo per la sua generosità e semplicità.

Nelle ultime ore ha condiviso, sul suo profilo Instagram, una storia con cui ha annunciato un cambiamento di look. Niente di straordinario, ma ciò su cui tutti hanno concentrato la loro attenzione è la spiegazione davvero esilarante.

Walter Nudo cambia look

Nella storia in questione il vincitore dell’ultima edizione del “Grande Fratello VIP” riporta un dialogo avuto con il figlio. “Papà, se fai la coda come i giapponesi, stai meglio”, queste le parole del piccolo. E, ovviamente, davanti ad una richiesta di un figlio non si può far altro che adeguarsi. Ed infatti ha prontamente esibito una bella coda che sta riscuotendo un discreto successo. Questa la reazione di Walter Nudo alla richiesta del figlio: “Ok, Elvis. I giovani…”