Alessia Marcuzzi passeggia in strada ma la vestaglia si apre proprio lì, i fan impazziscono.

Tutti la aspettiamo per il ritorno in televisione con la nuova edizione dell’isola dei Famosi. Intanto Alessia Marcuzzi si gode questi ultimi giorni di ‘libertà’ passeggiando in strada e postando foto stupende sui social. L’ultimo scatto però è da togliere realmente il fiato. La foto ritrae la conduttrice televisiva che passeggia per strada con in dosso una vestaglia super glamur che viene spostata un po’ troppo dalle sue lunghe gambe. I fan non hanno potuto fare a meno di notare questo dettaglio. Una pioggia di like e commenti di apprezzamento dunque hanno inondato la foto che è stata parecchio apprezzata.

Per vedere tutte le foto più belle condivise sui social da Alessia Marcuzzi, CLICCA QUI!

Leggi anche -> Selvaggia Lucarelli, le dure parole contro Alessia Marcuzzi: “La deve finire”

Alessia Marcuzzi, a pochi girni dall’inizio dell’Isola ecco chi potrebbero essere i concorrenti

Il 24 gennaio ritorna in tv il reality show l’Isola dei Famosi. La produzione ha svelato i primi sei nomi ufficiali dei naufraghi che sono: Marco Maddaloni, Jo Squillo, Marina La Rosa, Paolo Brosio, Viktoria e Virginia Mihajlovic. Il cast però non è ancora al completo e, da qui all’inizio del programma, si aspetta l’ufficialità dei nomi dei restanti naufraghi. Per il momento questi sono i nomi dei papabili concorrenti: Riccardo Fogli, Grecia Colmenares, Alvin, Taylor Mega, Luca Vismara, Demetra Hampton, Kaspar Kapparoni, Sarah Altobello, Youma Diakite, Abdelkader Ghezzal, Douglas Myers. In fine c’è ancora da chiarire la questione legata a Jeremias Rodriguez. Il fratello minore di Belen infatti era dato come possibile partente per l’Honduras ma durante le vacanze di Natale si è infortunato ad una mano sulla neve. Ad oggi non sono arrivate né smentite né conferme sulla sua partecipazione al reality.

Per essere sempre aggiornato sulla vita privata e professionale di Alessia Marcuzzi CLICCA QUI!