Nadia Toffa stenta a crederci: una meravigliosa sorpresa appena sveglia

Nadia Toffa ha ricevuto una fantastica sorpresa questa mattina al suo risveglio: di cosa si tratta? Uno straordinario disegno, un ritratto di lei che sembra quasi una fotografia artistica. In effetti, si rimane a bocca aperta nel guardare il capolavoro dell’artista. “Ciao bella gente! Uno di voi mi ha fatto questo ritratto. Bravo, no?! Fatti vivo che ti facciamo tutti un applauso virtuale! statemi bene ragazzi e buona neve”. Questo il messaggio pubblicato da Nadia Toffa sul suo profilo Instagram che ha accompagnato l’immagine pubblicata.

Nadia Toffa: che meravigliosa sorpresa

E’ un ritratto eseguito alla perfezione, Nadia Toffa sarà rimasta sicuramente a bocca aperta quando gliel’hanno recapitato. Beh, giudicate voi:

Spesso e volentieri vi abbiamo raccontato della fantastica community che si ha creata intorno a Nadia Toffa ed al suo profilo social. Ecco, proprio uno dei fan le ha regalato questo meraviglioso ritratto. Lo scrive lei stessa. E poi lo invita a palesarsi: “Fatti vivo che ti facciamo un applauso virtuale”.

Chi sarà il disegnatore? Un suo ammiratore? Beh, di sicuro una persona che nell’ultimo periodo se l’è guardata proprio bene. Un disegno del genere non può venire fuori dal nulla. Dietro ci sarà sicuramente un lavoro di studio del soggetto, che in questo caso è la nostra Iena preferita, Nadia Toffa. Comunque sia, se questa persona si palesasse proprio nella prossima puntata de Le Iene? Insomma, va bene l’applauso virtuale di cui parla Nadia, ma un artista del genere ne meriterebbe uno anche dalla platea del programma di Italia Uno.

Nadia Toffa: la malattia e gli ultimi aggiornamenti

E’ lei stessa che ci tiene aggiornati sulle sue condizioni di salute: Nadia Toffa pubblica continuamente dei post in cui ci spiega cosa sta facendo, anche se sta semplicemente andando a fare la spesa. Tra i commenti, in genere, c’è sempre chi chiede come va con la malattia. Ultimamente, Nadia Toffa ha spiegato che sta affrontando un nuovo ciclo di chemioterapia. L’umore è alto: il suo sorriso emana luce e calore. Anche se non possono non esserci dei cali. Momenti in cui, cioé, Nadia si sente un pochino giù. Beh, è proprio in quei momenti che il suo pubblico le sta accanto e le scrive tante cose carine tra i commenti su Instagram. Beh, dobbiamo dire che sul profilo di Nadia si è creata proprio una bella famiglia.