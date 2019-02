Gabriel Garko è morto? È una terribile fake news, l’attore interviene

Gabriel Garko è vittima di una fake news. Nelle ultime ore, infatti, è circolata sul web la voce che l’attore fosse morto in un incidente stradale. Non è assolutamente la prima volta che circolano voci del genere. Un po’ di mesi fa, infatti, vi avevamo parlato delle mededima fake news ai danni di Checco Zalone. Questa volta, però, è toccata a lui. All’attore più amato da tutti gli italiani. Immediata è stata, quindi, la reazione dei suoi più accaniti followers. Che, appresa la notizia, sono andati sul profilo social dell’attore per capire cosa fosse successo realmente. Se ovviamente si trattava di una notizia fondata. O, come al solito, delle classiche fake news. Ebbene. A distanza di poche ore dalla diffusione di tale notizia, l’attore ha tranquillizzato tutti. E ha spiegato cosa fosse successo.

Gabriel Garko continua a far discutere. Poco tempo fa, infatti, vi avevamo parlato di un piccolo screzio che l’attore aveva avuto con una sua followers. A detta della fan, dunque, l’attore non si sarebbe prestato a fare alcune foto. A queste accuse, naturalmente, non era tardata la reazione di Gabriel. Che aveva risposto senza troppi giri di parole. A distanza di settimane, però, l’attore è ritornato sui social per fare chiarezza su una questione. Poche ore fa, infatti, si era diffusa la notizia che il bel Garko fosse morto in un incidente stradale. E, così, per tranquillizzare tutti ha voluto rispondere in prima persona. “Ho saputo dell’accaduto, sto bene”, queste le parole di Gabriel in IG stories. Dunque, l’attore sta bene fortunatamente. Ma di sicuro avrà fatto prendere uno bello spavento.