Carolina Crescentini è fidanzata ormai da anni con un cantante che vedremo presto a Sanremo 2019.

Carolina Crescentini è un’attrice bellissima. Ha partecipato a moltissimi film, la vediamo spesso in televisione e, ultimamente è tornata un po’ sulla cresta dell’onda per via del suo fidanzato che sarà uno dei Big che parteciperanno a Sanremo 2019.5

Chi è Carolina Crescentini

Carolina Crescentini, classe 1980 è un’attrice italiana e al cinema c’è la ricordiamo, ad esempio, in film come Notte prima degli esami oggi, del 2007; Cemento armato; Parlami d’amore con la regia di Silvio Muccino nel 2008; Mine vaganti con la regia di Ferzan Ozpetek del 2010; La verità vi spiego sull’amore di Max Croci del 2017; Sconnessi del 2018 e, per ultimo, A casa tutti bene con la regia di Gabriele Muccino. In TV anche in questo caso Carolina Crescentini ha avuto moltissimo successo. In ultimo indimenticabile la serie tv in cui l’abbiamo parlato tutti, I bastardi di Pizzofalcone.

Carolina Crescentini e Francesco Motta a Sanremo 2019

Come dicevamo però Carolina Crescentini è tornata sull’onda del gossip per il suo fidanzato. L’attrice è impegnata dal 2017 con Francesco Motta, conosciuto anche semplicemente come Motta. Classe 1986 cantautore e polistrumentista italiano, Motta parteciperà al Festival di Sanremo 2019 di Claudio Baglioni.

Chi è Motta, il cantante fidanzato di Carolina Crescentini

Nato a Pisa, ma di origini livornesi, Motta inizia a suonare con il gruppo Criminal jokers. Inizialmente hanno un sound molto vicino al New Wave. Successivamente poi ha esordito con un album prodotto da Andrea Appino frontman degli Zen Circus (che saranno anche loro come band a Sanremo nel 2019). Il suo primo album da solista esce il 18 marzo del 2016. Si intitola la fine dei vent’anni e ad avuto un successo straordinario con diversi passaggi in radio.

Carolina Crescentini e Motta: fidanzati da 2017

Carolina e Motta sono fidanzati dal 2017. La loro storia d’amore va benissimo e i post su Instagram e sui social parlano chiaro. Al settimanale nuovo Carolina Crescentini ha persino dichiarato che la loro storia d’amore va talmente bene che non vede perché non fare figli insieme. Anche se in realtà i due hanno deciso di non fare particolari programmi per il futuro, per ora preferiscono viversi.