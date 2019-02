Patty Pravo Sanremo 2019: “Qua è un c****o”

È iniziata da poche ore la quarta serata di Sanremo 2019. Eppure, però, già ci sta regalando dei momenti davvero magici. Impossibile, infatti, non citare l’entrata trionfale di Ligabue. Il cantante, infatti, si è esibito in ben tre canzoni. E, come sempre, si è meritato una lunga standing ovation. Ma non è finita qui. Perché subito dopo Ligabue, ad esibirsi sono Briga e Patty Pravo, insieme all’ospite d’onore Giovanni Caccamo. Un’esibizione impeccabile, bisogna dirlo. Eppure, però, alla fine non è mancato affatto un momento davvero esilarante. E, d’altra parte, non potevamo aspettarci altro. Ma cos’è successo realmente? Ve lo spieghiamo immediatamente.



Insomma, non è assolutamente la prima volta che Patty Pravo ci regala dei momenti davvero interessanti. Già nel corso della prima puntata, infatti, la cantante si è lasciata andare ad una divertente esclamazione. Eppure, però, ad ogni sua esibizione ci fa sempre divertire. Così come pochi minuti fa. A termine della sua impeccabili esibizione, infatti, le è andata incontro Virginia Raffaele, conduttrice del Festival, per regalarle dei fiori. Ma, in realtà, entrambe hanno dato origine ad un siparietto davvero divertente. Virginia, infatti, da perfetta comica, ha iniziato ad imitare, in modo del tutto ironico, la cantante ed Ornella Vanoni. E sono andate avanti così per una manciata di secondi. Fin quando Virginia ha pensato al pubblico a casa. Ed ha esclamato: “Basta, altrimenti a casa non capiscono niente.” Immediata è stata la risposta di Patty. La cantante spontaneamente ha esordito: “Ah, qui è tutto un casino”. Resasi conto della gaffe, però, ha esclamato: “Ops, scusate!”. Insomma, davvero imperdibile.