Sanremo 2019, tapiro ad Achille Lauro: la reazione del rapper spiazza tutti

Continua l’appuntamento con Sanremo 2019. E con esso continuano le polemiche sul brano di Achille Lauro. In un recente articolo, infatti, vi avevamo spiegato che, a quanto pare, il testo Rolls Royce inneggerebbe alla droga. Ebbene. Di quest’argomento se n’è occupato anche Striscia la Notizia, il tg satirico di Antonio Ricci. A tal proposito, infatti, Valerio Staffelli, inviato secolare del programma, si è recato a Sanremo per cercare ulteriori delucidazioni dai diretti interessati. Dapprima, quindi, ha incontrato Teresa De Santis, neo direttrice di Rai Uno. La quale, però a sua volta, ha risposto che non è lei la persona giusta a cui porre questo quesito. Ma non è finita qui. Perché Valerio ha raggiunto l’autore del testo.

Per ulteriori news su Sanremo 2019, i cantanti in gara, le anticipazioni, la classifica della quarta serata e tutto quello che c’è da sapere sul Festival –> clicca qui

Vuoi leggere tutti i testi di Sanremo 2019? Li trovi qui –> clicca qui

Sanremo 2019, tapiro ad Achille Lauro: la reazione del rapper è inaspettata

Dopo aver raggiunto Teresa De Santis, Valerio Staffelli ha incontrato il diretto interessato. Parliamo, infatti, di Achille Lauro. Il rapper, nel momento dell’incontro, era in compagnia del suo amico Boss Doms. E, naturalmente, quando si è ritrovato dinanzi l’inviato di Striscia la Notizia è rimasto completamente spiazzato. Ma non solo. Perché quando Valerio ha cercato di capire se la notizia fosse vera o meno, il cantante non ha reagito nei migliori dei modi. Ed, ovviamente, c’era da aspettarselo. Infatti, il rapper ha iniziato a prendersela con l’inviato: “Invece di farti pubblicità, cerca di capire cosa c’è dietro la musica”. Ma non solo. Il rapper ci è andato davvero giù pesante: “Valerio Staffelli sei un ignorante, ti meriteresti un tapiro.” E poi finalmente chiarisce il tutto sul testo della canzone: “Rolls Royce non è una droga. È una macchina.” Insomma, tutto chiaro, no?