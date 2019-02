Marchesa D’Aragona, la clamorosa indiscrezione: ritornerà in Tv, ecco i dettagli

La sedicesima edizione del Grande Fratello è pronta a partire. Proprio nella puntata di Pomeriggio Cinque, andata in onda ieri, Barbara D’Urso ha annunciato che sono iniziati i casting per il famoso reality. Proprio a tal proposito, infatti, in un precedente articolo vi abbiamo svelato tutti i dettagli e i requisiti per partecipare ai provini. Oltre questo, però, c’è ancora tutto da organizzare. Se, infatti, da una parte è stata confermata la conduzione di Barbara D’Urso. Dall’altra, invece, sembra che ci saranno delle grosse modifiche nella parte restante del cast. A chi ci riferiamo? Semplice. Agli opinionisti. A quanto pare, infatti, non ci saranno più Cristiano Malgioglio e Simona Izzo.

Insomma, sembra proprio che la sedicesima edizione del Grande Fratello apporti delle grosse modifiche. Non ci riferiamo, naturalmente, alla conduzione. Come già dichiarato più volte dalla diretta interessata, per la seconda volta consecutiva al timone del reality ci sarà Barbara D’Urso. Piuttosto, invece, ci riferiamo ai due opinionisti. Se, infatti, nell’edizione scorsa ad affiancare la napoletana c’erano due grandi volti dello spettacolo italiano: Cristiano Malgioglio e Simona Izzo. Sembra proprio che, nell’edizione prossima, questi due verranno rimpiazzati. A rivelarlo è il settimanale Spy. A quanto pare, dunque, a prendere il posto dell’attrice e moglie di Ricky Tognazzi sarà la Marchesa D’Aragona. Daniela Del Secco, reduce dal successo del Grande Fratello Vip, sembrerebbe adatta per questo ruolo da opinionista. Ironica e pungente allo stesso tempo, bisogna dirlo. Quindi, se la notizia andasse realmente in porto, ci sarà davvero dal ridere in questa nuova edizione del reality. Ma non solo. Perché, sempre secondo Spy, anche Cristiano potrebbe essere rimpiazzato. Sembra, infatti, che alcuni dirigenti preferiscano Scialpi al suo posto. Come andrà a finire?