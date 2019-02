Verissimo, Taylor Mega racconta la sua tossicodipendenza: “Pensavo non avesse più senso vivere”

Anche oggi 9 febbraio andrà in onda un nuovo appuntamento con Verissimo. E, come vi abbiamo annunciato in un precedente articolo, ospite della puntata di oggi sarà Taylor Mega. L’influencer, reduce da L’Isola dei Famosi 2019, si racconterà a 360° con Silvia Toffanin. Sebbene, infatti, il suo percorso al reality è durato poco più che una settimana, la giovane donna si dice molto cambiata e migliorata. Insomma, come si suol dire “breve ma intenso”. Ed, in effetti, è stato proprio così. Ma vediamo nello specifico cosa ha dichiarato Taylor.

Verissimo, Taylor Mega racconta la sua esperienza a L’isola dei Famosi

Nonostante la sua infinita bellezza, anche Taylor Mega ha delle debolezze. Com’è giusto che sia. E d’altra parte, però, l’influencer non ne aveva mai fatto mistero. Quando, infatti, era ancora una naufraga, la ragazza si è lasciata andare ad una scottante rivelazione. In un confessionale, infatti, Taylor aveva confessato di aver sofferto in precedenza di attacchi di panico. Non riuscendo, addirittura, a restare da sola per più tempo in una stanza. Naturalmente, però, il reality l’ha profondamente cambiata. E, sotto questo punto di vista, migliorata. “All’isola, invece, sono riuscita a fare i turni accanto al fuoco da sola”, esclama l’influencer.

Verissimo, Taylor Mega racconta la sua tossicodipendenza

Ovviamente, però, Taylor ha dedicato ampio spazio alla sua tossicodipendenza. A rivelarlo fu lei stessa che, nel corso del daytime del reality, aveva confessato a tutta l’Italia, compresi i suoi genitori, la sua dipendenza. Una dichiarazione che ha destato clamore, bisogna dirlo. Sebbene, però, siano passate alcune settimane da tale rivelazione, Taylor ritorna sull’argomento. Cercando di chiarire e spiegare il motivo per cui si è avvicinata a tale mondo. “Ho iniziato a 14 anni con le droghe leggere. Poi a 17 anni ho rotto con il fidanzato e sono andata in down totale. Mi sono buttata così sulle droghe pesanti: l’eroina”, queste le parole dell’influencer visibilmente pentita. Fortunatamente, però, Taylor ammette di essere uscita da quel tunnel. “Mi guardavo allo specchio e non mi riconoscevo. Ho sofferto per i primi mesi di astinenza. Ma poi ho eliminato dalla mia vita quelle persone con cui mi drogavo. E ce l’ho fatta”, conclude Taylor. Insomma, un vero e proprio esempio.