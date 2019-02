Sanremo 2019 Giulia De Lellis: sorpresa inaspettata per Irama

Sanremo 2019 Giulia De Lellis la sorpresa inaspettata dai fan per Irama, poco fa la fashion blogger ha pubblicato una storia che farà scoppiare di gioia i fan.

Da giorni circola la voce di una presunta crisi tra Giulia De Lellis ed il cantante in gara a Sanremo 2019 Irama. Il motivo è legato al fatto che l’ex corteggiatrice di uomini e Donne, fino ad oggi, non è stata presente al fianco del fidanzato in quel di Sanremo. Immediatamente i fan si sono spaventati ed hanno pensato che tra i due qualcosa si fosse rotto. La verità però è un’altra. Giulia è stata molto impegnata con il lavoro e in questi giorni non ha potuto essere presente fisicamente al fianco del suo amato Irama, ma lo ha sostenuto sicuramente a distanza. Oggi però è il giorno della finale di Sanremo 2019 e Giulia fa una sorpresa a tutti i suoi fan pubblicando una storia sul suo profilo Instagram che riempie di gioia tutti e, soprattutto, immaginiamo il suo fidanzato Irama.

Per essere sempre aggiornato su tutte le novità legate al Festival di Sanremo 2019 allora CLICCA QUI

Sanremo 2019, Giulia De Lellis arriva a Sanremo per sostenere Irama

Pochi minuti fa Giulia De Lellis ha pubblicato una storia sul suo Instagram che ha spiazzato in un attimo le voci di una sua presunta crisi con il cantante Irama in gara a Sanremo 2019 con il brano La ragazza con il cuore di latta. La De Lellis ha infatti postato la foto di un palazzo in un cielo azzurro illuminato dal sole con la didascalia “Comunque qui splende altro”. Dov’è l’elemento per cui gioire? La localizzazione della foto. Si, perché la bella mora influencer ha localizzao la foto con il tag Sanremo. Insomma Giulia De Lellis è arrivata a Sanremo per sostenere Irama nella serata decisiva, la finale. Niente crisi dunque per i due che si amano ancora più che mai.