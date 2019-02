Sanremo 2019, Vieni da Me, prosegue la polemica su Ultimo: ecco cosa ha detto in merito al prossimo Festival.

Polemica sul Il Volo al Festival di Sanremo 2019. A Vieni da Me si continua a discutere in merito al Festival della canzone italiana di Claudio Baglioni. Da qualche giorno infatti circola nel web un video in cui i giornalisti insultano il trio di tenori. Ma non finisce qui, la polemica su Sanremo 2019, infiamma ancora per quanto riguarda Ultimo. Il ragazzo alle 2 di notte di sabato 9 febbraio è andato a casa, ma Fiorello ha invitato Ultimo in radio e il ragazzo ha parlato con lui.

Leggi anche: Vieni da Me, Facchinetti: “A Sanremo 2019 è successo qualcosa di scandaloso”

Sanremo 2019, Ultimo: “Il prossimo Festival, ci devo pensare”

Fiorello a quanto pare si è rivisto in Ultimo. Nel 1995 quando arrivò quinto con Finalmente tu, reagì malissimo non andando a Domenica In e dopo dichiarò di essere stato consigliato male. Ultimo ha accettato di andare in radio e ha cantato una canzone dei TheGiornalisti per fare una gag e chiedere scusa ai giornalisti in sala stampa. Fiorello gli ha poi chiesto se parteciperà al prossimo Sanremo 2020 e ha detto “Ci devo pensare”. Nessun no definitivo quindi.

Sanremo 2019 le canzoni più trasmesse in radio

Le radio a oggi non hanno ancora trasmesso in modo intenso la canzone di Ultimo. Le canzoni di Sanremo 2019 più passate in radio sono Mahmood, Irama e Achille Lauro. Al quarto posto il brano di Loredana Berté mentre la canzone di Ultimo è ancora sesta. La canzone di Simone Cristicchi e di Daniele Silvestri, anche se non sono di facile comprensione, sui social hanno avuto un successo pazzesco e hanno ottenuto anche l’appoggio della Chiesa con il Cardinal Ravasi.

Per conoscere in tempo reale tutto quello che c’è da sapere su Sanremo 2019 allora CLICCA QUI!