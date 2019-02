Andrea ritrova la speranza grazie a Maria De Filippi: “Ora posso dare un futuro ai miei figli”

Ricordiamo tutti la storia raccontata da Maria De Filippi a C’è Posta per te che vedeva protagonisti Andrea e sua moglie. Una coppia che si ama tanto, con due meravigliosi bambini. Andrea lavorava al camion dei panini, poi è stato licenziato. Si è arrangiato un po’ alla meno peggio. Tuttavia, non vedeva una luce infondo al tunnel. Così, si è rivolto a Maria De Filippi ed al suo programma.

Andrea cambia vita: adesso ha un lavoro grazie a C’è Posta per te di Maria De Filippi

E’ andato a C’è Posta per te per fare una sorpresa a sua moglie. C’era anche Claudio Amendola in quella storia. L’attore si è commosso più volte e si è rivisto un po’ in quella storia perché anche lui, come Andrea, è diventato papà molto presto.

Ma il vero colpo di scena c’è stato quando in studio è arrivato un imprenditore. Un imprenditore ‘delle sue parti’, così si presenta ad Andrea. Un uomo che dal nulla ha messo su un Istituto di Vigilanza. Così, sorpresa: gli ha offerto un lavoro. Il primo con contratto, con contratto a tempo indeterminato. Insomma, di questi tempi, è veramente dura trovarne uno.

Andrea C’è Posta per te: “Ora posso dare un futuro ai miei figli”

Il giovane siciliano è stato contattato da Fanpage, a cui ha dichiarato: “Quando mia moglie mi ha visto in divisa ha pianto perché vedere una persona che stava cadendo rialzarsi più forte di un leone è una cosa bellissima. A scuola mia figlia dice persino che faccio il poliziotto, che salvo le persone. Per lei è una gioia, una cosa bellissima”. Poi, ha aggiunto: “Ho avuto una speranza. Pensavo che fosse un sogno, il mio cuore è esploso di felicità. Grazie a Maria De Filippi ho riacquistato la mia dignità e ora posso dare un futuro ai miei figli”. Insomma, una bellissima storia a lieto fine. Di quelle che riempiono il cuore e che soprattutto danno speranza ad una generazione disperata.