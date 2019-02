Belen Rodriguez, confessioni a cuore aperto: da Stefano al grande sogno.

E’ senza ombra di dubbio una delle donne più amate dagli italiani. Il motivo, però, per il quale è tanto apprezzato va ricercato nella sua bellezza certamente, ma anche nel fatto che quando parla raramente risulta banale. A tal proposito, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano “Repubblica” in cui ha parlato a 360° della sua vita, a partire dal presente ma anche con un inevitabile sguardo sul futuro più prossimo.

Inevitabile, poi, qualche quesito relativo ad un possibile ritorno di fiamma con Stefano De Martino. Sul tema, però, la bella modella argentina, come raccontato da Repubblica, “non proferisce una parola a commento, ma scherza con qualcuno accanto a lei”. Insomma, un atteggiamento quanto meno guardingo che, però, per certi aspetti non può non destare dei sospetti.

Belen Rodriguez, confessioni su Rocco Papaleo e su un secondo figlio

Hanno fatto molto discutere le accuse che le ha rivolto Rocco Papaleo, alle quali ha risposto in maniera molto diretta: “L’avrà detto come battuta voglio sperare, perché non è assolutamente vero. Figuriamoci, chi mi conosce lo sa, io parlo con tutti”. Poi la confessione sul suo grande sogno: “Mi piacerebbe avere un altro figlio. Non voglio che la mia vita sia particolare, voglio che sia normale”. Insomma, desideri e sogni di una donna normalissima con una bellezza, però, fuori dall’ordinario.