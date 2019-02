Elga Enardu di Uomini e Donne operata per un nodulo al seno: “Ho vinto!”

Elga Enardu, l’ex tronista di Uomini e Donne operata per un nodulo al seno. Ecco come è andato l’intervento.

Elga Enardu poco fa ha subito un intervento chirurgico in un ospedale di Milano per rimuovere un nodulo al seno. Fortunatamente tutto è andato bene, l’intervento è riuscito perfettamente. Mai come in questi casi è importante sottolineare l’importanza della prevenzione. Ed è proprio su questo che Elga vuole lanciare un messaggio per tutte le donne. Attraverso i suoi profili social, l’ex tronista di Uomini e Donne ha lanciato un chiaro messaggio alle sue fan, esortandole a fare prevenzione per la loro salute. La Enardu è stata operata poche ore fa a Milano all’Istituto Clinico Humanitas per asportare un nodulo al seno scoperto tre anni fa. Insieme all’ex tronista sarda c’è stato per tutto il tempo il marito Diego Daddi. Solo dopo l’intervento, perfettamente riuscito, Elga ha voluto informare i propri seguaci dell’accaduto attraverso un selfie insieme al marito. Allegandovi una didascalia inequivocabile: “Ho vinto!”.

Elga Enardu, ex tronista di Uomini e Donne: il messaggio rivolto a tutte le donne

Fortunatamente per Elga Enardu tutto è andato per il verso giusto. La bellissima sarda però attraverso i social, dall’alto della sua esperienza ha voluto mandare chiari messaggi a tutte le sue fan: “Sto andando a Milano. Oggi, toglierò un nodulo al seno che ho scoperto nel 2016 con l’auto palpazione“. Quello a cui Elga tiene particolarmente e far capire a tutti l’importanza della prevenzione in queste occasioni e lo fa attraverso dei messaggi con le sue storie di Instagram: “Molto importante è quella pratica banale dell’auto palpazione con cui ci possiamo rendere conto se qualcosa sta cambiando e possiamo porvi rimedio prima che sia troppo tardi. Questo vuole essere un invito a tutte voi a farlo. Guardate su internet e chiedete al vostro medico“.