Problemi su Instagram? Crollo dei follower? Ecco quello che sta accadendo nelle ultime ore.

Instagram e i suoi follower sono ormai un argomento sulla bocca di tutti. Non solo gli influencer più famosi ma anche le persone comuni tendono sempre più a dare importanza al numero di follower o seguaci che si contano sul proprio profilo. Molte volte abbiamo infatti scritto di quanto il numero di follower possa fare la differenza in chiave economica per coloro che usano il proprio profilo soprattutto nella sponsorizzazione dei prodotti.

Ma in queste ore molti utenti sono rimasti sorpresi nel vedere crollare o comunque diminuire il numero del follower sui propri profili. A quanto pare Instagram ha iniziato a ripulire il suo network dagli account fake e bot. Questa pulizia però ha creato varie discussioni tra gli utenti, che tramite piattaforme come Twitter, si sono lamentati dell’improvvisa diminuzione dei follower. Ma le “vittime” più colpite sono stati diversi vip che in alcuni casi hanno perso più di un milione di seguaci. Già a novembre Instagram, in un comunicato, aveva spiegato l’intenzione di impegnarsi a ridurre le “attività non autentiche”, che includono like, follower e commenti fasulli. Sarà veramente questa la motivazione?

La risposta di Instagram al crollo

In seguito alle varie lamentele, Instagram ha pubblicato un tweet che rivela di un problema che sta “cercando di risolvere”. Tuttavia la piattaforma non ha né confermato né smentito la supposizione fatta sulla pulizia degli account fake e dei vari bot. Nel tweet infatti il social ha spiegato di essere a conoscenza di un problema che provoca il cambio nel numero di follower di alcuni utenti. Rimane tuttavia da comprendere se Instagram si riferisca a un crollo di follower o intenda che qualsiasi cambiamento nei seguaci sia da attribuire a un bug.

