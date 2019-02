Silvia Provvedi, scatto fotografico senza reggiseno postato su Instagram, i fan impazziscono.

Silvia e Giulia provvedi, in arte le Donatella, sono attualmente forse le gemelle più amate del mondo dello spettacolo. La loro irriverenza, spontaneità, energie e naturalezza ha letteralmente conquistato il pubblico che le ha potute ammirare all’Isola dei Famosi prima e al Grande Fratello Vip poi. A conferma del loro forte legame con i fan c’è il loro profilo Instagram. Seguitissimo da migliaia di persone che ogni giorno possono apprezzare l’innata bellezza delle due gemelline. Il profilo le Donatella Official conta infatti quasi un milione di seguaci. Un numero incredibile. Silvia e Giulia hanno letteralmente stregato il loro pubblico, anche attraverso la loro bellezza. Questo loro lo sanno e, ogni volta che possono, aggiornano il loro profilo con fotografie mozzafiato che fanno impazzire i fan. Poco fa è stata la volta di Silvia. L’ex fidanzata di Fabrizio Corona si è mostrata in una fotografia che lascia senza fiato e che in poco tempo è stata subissata di like e commenti di apprezzamento.

Per essere sempre aggiornato in tempo reale sulle gemelline Silvia e Giulia Provvedi in arte le Donatella, allora CLICCA QUI

Leggi anche -> Giulia e Silvia Provvedi, bikini mozzafiato per le Donatella: la foto fa impazzire i fans

Silvia Provvedi senza reggiseno su Instagram: la foto fa impazzire i fan

L’ultimo scatto fotografico postato da Silvia sul profilo delle Donatella è davvero da mozzare il fiato. La gemellina dai capelli viola si è mostrata ai suoi fan senza reggiseno e coperta solamente con un chiodo in pelle di colore rosa costernato di borchie. Inutile dire che la reazione dei fan è stata immediata e la foto in poche ore ha collezionato già ben 20 mila like. Insomma la bellezza innata delle Donatella è oramai sotto gli occhi di tutti ed ogni giorno le gemelline ne danno prova con scatti sempre più belli.

Leggi anche —> Silvia Provvedi sorprende tutti, nuovo look per la cantante