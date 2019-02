Isola dei Famosi 2019, è scoccato l’amore tra Jeremias e Soleil? La risposta di Alessia non lascia alcun dubbio

Mancano poche ore alla quinta diretta de L’isola dei famosi. Stasera, infatti, avremo modo di sapere come procede l’avventura dei naufraghi a Cayos Cochinos. Ma non solo. In un recente articolo, infatti, vi avevamo anticipato l’ingresso di una nuova naufraga. Ci riferiamo ad Ariadna Romero. Tuttavia, sono tantissimi gli argomenti che si affronteranno in puntata. Uno su tutti, però, riguarderà proprio Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez. Ebbene. Nonostante i due ragazzi siano arrivati in Honduras da pochi giorni sono già al centro dei riflettori. A quanto pare, infatti, sembrerebbe che tra i due ci sia del tenero. A confermarlo, non solo gli altri naufraghi. I quali hanno notato anche loro una forte affinità. Ma anche Alessia Marcuzzi che, nella puntata di ieri de Le Iene Show, ha fatto una clamorosa rivelazione.

Isola dei Famosi 2019, è amore tra Jeremias e Soleil? La Marcuzzi chiarisce tutto

Per chi avesse guardato la puntata del daytime di ieri de L’Isola dei Famosi si sarà senz’altro reso conto della forte affinità tra Jeremias e Soleis. Evidentemente, però, essendo arrivati come ultimi concorrenti nel gruppo, i due ragazzi si sentivano più vicini che mai. Eppure, però, una frase detta dall’ex corteggiatrice ha fatto drizzare le antenne. Soleil, infatti, era accanto al dispenser di acqua quando Jeremias è sbucato, spaventandola. “Almeno mi hai fatto battere il cuore”, esclama la ragazza. Pronta la risposta del bel Rodriguez: “E non sarebbe la prima volta”. Ecco. Cosa vorrà dire quest’affermazione? C’è stato qualcosa tra i due ragazzi prima dell’arrivo sull’Isola? Nel frattempo, però, Alessia Marcuzzi, durante Le Iene Show, ha mostrato un video in cui sembrerebbe che i due ragazzi si siano baciati. Cosa sarà successo realmente? Lo scopriremo stasera, sempre su Canale 5.