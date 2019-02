Mercedesz Henger, clamoroso quanto le è successo: è sotto shock

Una giornata indimenticabile, anche se in senso negativo, per la figlia di Eva Henger quella di ieri. La bellissima Mercedesz, infatti, suo malgrado, è stata protagonista di un episodio da dimenticare e che di certo non l’ha lasciata indifferente. Come ha lei stesso raccontato su Instagram, in modalità storie, dei ladri hanno scassinato la sua macchina distruggendo i vetri posteriori.

Il fine del furto era quello di rubare alcuni pacchi che lei aveva lasciato in macchina. La cosa, ovviamente, non l’ha lasciato di certo indifferente, dal momento che è tanta la rabbia che ha provato come si apprende dalla sua reazione sul video di Instagram: “Siete delle me**e!”

Mercedesz Henger, clamoroso e spiacevole episodio

In molti le hanno dimostrato la loro vicinanza con dei messaggi molto belli lasciati sotto i post passati da lei condivisi. La ragazza, come al solito, fa sempre molto parlare di sé, soprattutto per il lavoro della madre. Spesso, infatti, anche sui social le viene chiesto del lavoro di Eva, anche se ormai la cosa la lascia abbastanza indifferente. Il nostro auspicio, adesso, è quello che possa lasciarsi al più presto questo spiacevole episodio che l’ha vista protagonista.