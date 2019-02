Ultimo, solidarietà da parte sua al rapper di estrema destra che accoltellò tre ragazzi

E’ di vecchia data l’amicizia di Niccolò Moriconi, in arte ultimo, con Ethan Dante. Per chi non lo sapesse, quest’ultimo è il rapper noto come Oni One che in passato si è reso protagonista di ben due fatti di cronaca, accoltellando tre ragazzi per futili motivazioni. Niente di male, per carità, ma fa strano vedere su un profilo di un personaggio pubblico, seguito soprattutto dai ragazzi, come Ultimo diversi post di sostegno verso un personaggio coinvolto in casi di cronaca a dir poco gravi.

Un esempio, a tal proposito, è certamente quello del 31 marzo 2018, quando Ethan viene trasferito nel carcere di Rebibbia per scontare un residuo di pena ed Ultimo gli dedica questo post.

Queste le due condanne ricevuto da Oni One, riportate da FanPage: accoltellò per quattro volte un ragazzo al fianco quando ancora era minorenne, mentre tre anni più tardi, quando ormai è ventenne, ha colpito con un coltello due ragazzi. A casa sua le autorità hanno rinvenuto nove coltelli e simboli riconducibili all’estrema destra.

Ultimo, solidarietà al rapper e duro attacco alla Polizia

Sotto un post condiviso da Oni One in cui si vede il rapper scortato da un poliziotto a braccetto e con la frase “F**k les cops”, il noto cantante ha commentato con una frase a dir poco eloquente: “Marionette senza età”. Insomma, non propriamente una bella figura per il noto cantante, che torna nell’occhio del ciclone dopo le polemiche post festival di Sanremo. Al di là di tutto, nel mirino della critica non ci finisce la sua amicizia. In molti, però, hanno ritenuto poco opportuno prendere le difese di una persona coinvolta in simili fatti di cronaca su un profilo pubblico seguito da più di un milione di fan.