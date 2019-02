San Valentino 2019, Cecilia Rodriguez fa una dedica d’amore speciale al fidanzato Ignazio Moser.

Cecilia Rodriguez ha fatto una dedica d’amore speciale al suo fidanzato Ignazio Moser in occasione di San Valentino 2019. La sorella di Belen su Instagram ha pubblicato una foto che la ritrae mentre tira a sé dal colletto di una maglia il suo fidanzato. Lo guarda con amore e nella didascalia della foto leggiamo: “Io ti amo per sempre”. Cecilia tagga poi Ignazio Moser.

Cecilia Rodriguez, dedica d’amore per Ignazio Moser a San Valentino 2019

Cecilia Rodriguez e il suo fidanzato Ignazio Moser vivono una storia d’amore bellissima. I due si sono conosciuti all’interno della casa del Grande Fratello Vip E da allora non si sono più lasciati. Cecilia ha addirittura chiuso in diretta televisiva la sua relazione con Francesco Monte proprio per dedicarsi completamente a Ignazio. Dal canto suo il fidanzato di Cecilia Rodriguez su Instagram ha pubblicato quello che sembra essere il sequel della foto pubblicata e scrive: “Due cose ci salvano la vita: amare e ridere. Se ne avete una va bene se le avete tutte e due siete invincibili” e ovviamente ha taggato la sua fidanzata Cecilia.

Jeremias: la dedica di Cecilia per il fratello all’Isola dei Famosi 2019

In queste ore la famiglia Rodriguez in queste ore sta vivendo un momento particolare in quanto Jeremias Rodriguez, fratello di Cecilia e Belen, è approdato all’Isola dei famosi 2019. Pare che da subito sia scattata una scintilla tra lui e la nuova concorrente Soleil Sorge. Cecilia ha così dedicato un messaggio commovente per il fratello su Instagram scrivendo: “Questa è una delle mie foto preferite insieme, una delle tante che abbiamo mi hermanito. Allora mancano pochi minuti per iniziare questa avventura e io direi a questo punto “Via padrone Siamo tutti pazzi di te”. Un pensiero dolce e romantico per Jeremias che sta vivendo questa nuova avventura all’Isola dei famosi e che, appunto, dopo pochi istanti ha iniziato subito una sorta di relazione con baci appassionati con un’altra concorrente Soleil.

