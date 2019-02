Estrazione Million Day oggi 15 febbraio | Diretta | Live | Lotto | Numeri vincenti

Ed anche quest’oggi, dopo l’estrazione di ieri 14 febbraio, torna a farci compagnia il fantastico Million Day. Si tratta di una delle lotterie più apprezzate in senso assoluto in Italia grazie al suo format molto semplice ed interessamento. L’appuntamento è alle ore 19.00 ed a tal proposito c’è un aspetto da non sottovalutare: potrai scommettere quanti biglietti vorrai ed il montepremi per ogni biglietto sarà pari ad un milione di euro.

ESTRAZIONE MILLION DAY OGGI 15 FEBBRAIO 2019 – LOTTO – Estrazione alle ore 19

Ecco la cinquina vincente: 55 33 12 30 38

Estrazione Million Day oggi 15 febbraio | Come si gioca

Il regolamento di questa lotteria è molto semplice e fruibile per chiunque. In breve dovrai acquistare al costo di solo 1 € un biglietto per poter concorrere alla possibilità di portare a casa un milione di euro. Per portare a casa la posta in palio dovrai, però, indovinare la combinazione dei cinque numeri vincenti che verranno estratti alle ore 19.00 e saranno compresi tra 1 e 55.

Estrazione Million Day oggi 15 febbraio | Gioca responsabile

Ricorda, ovviamente, di effettuare delle giocate ma sempre in maniera molto responsabile dal momento che da una parte c’è il demone del gioco che rappresenta una insidia non da poco, e inoltre la ludopatia è una piaga che si sta allargando sempre più. In virtù di ciò, ricorda di porre sempre il divertimento al primo posto e di considerare quella della vincita come una eventualità e non come una sorta di ossessione.