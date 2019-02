Rudy Zerbi abbandona il programma di Maria De Filippi, Amici 2019? Cosa è successo?

Rudy Zerbi lascia Amici di Maria De Filippi? Sembra essere questa l’ultima anticipazione che circola in merito al talent della regina di Canale 5. Il professore di Amici infatti ha avuto uno scontro durissimo con Alessandro Casillo, uno dei concorrenti e ovviamente è stato attaccato dai fan del cantante in maniera piuttosto violenta. Rudy Zerbi il professore di Amici di Maria De Filippi era già entrato in conflitto con Mameli in quanto dopo che il ragazzo aveva criticato l’esibizione del compagno Nicola, Rudy Zerbi aveva deciso di schierarsi proprio a fianco di Nicola riproverando il concorrente Mameli per la sua arroganza e la sua superiorità. Dopo poco però è arrivata un’altra lite, quella con Alessandro Casillo.

Amici 2019, Rudy Zerbi e la lite con Alessandro Casillo

Il concorrente avrebbe infatti dichiarato che il brano assegnatogli da Zerbi non sarebbe stato consono proprio al suo percorso. Tra i due è nata una lite piuttosto accesa in cui il professore Zerbi continuava a chiedere al concorrente di Amici 2019 di spiegarsi meglio e di dire quale fosse il suo problema nei confronti di questa assegnazione. Il ragazzo alla fine ha detto la sua e ha dichiarato che, secondo lui, questo brano non era adatto e non andava bene.

Rudy Zerbi abbandona Amici 2019?

A questo punto, probabilmente stanco delle continue discussioni e dei continui attacchi che sta ricevendo giorno dopo giorno dagli alunni (Che oggettivamente in questa edizione di Amici di Maria De Filippi sembrano piuttosto esagitati) pare che il professore abbia abbandonato il programma. Altri sostengono addirittura che Rudy non ci sarà nemmeno al serale e lascerà quindi il suo posto vacante. Vedremo che cosa accadrà e quali saranno le prossime novità in merito al suo possibile abbandono del programma di Maria De Filippi.

