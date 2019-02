Cagliari vs Parma ed Atalanta vs Milan in streaming: come seguirle, no roja directa

Fino a questo momento la ventiquattresima giornata di Serie A ha visto l’ennesima vittoria della Juventus e quest’oggi ci sono due gare niente male. Prima, alle 18.00, Cagliari vs Parma, una gara che, soprattutto per i sardi, rappresenta un match chiave per le loro speranze salvezza. La squadra di Maran, però, dovrà fare i conti con la rabbia degli emiliani che sono sempre una brutta gatta da pelare.

Alle ore 20.30, poi, sarà la volta di Atalanta vs Milan: chi vince si rilancia di prepotenza per la Champions League, con gli uomini di Gasperini che vogliono continuare a stupire. Anche in questo caso, però, gli ospiti, attualmente quarti, rappresentano una vera e propria montagna da scalare per gli orobici.

Cagliari vs Parma e Atalanta vs Milan: come vederle in streaming e in diretta tv

Si tratta di due gare tutte da vivere e che riserveranno uno spettacolo di primissimo ordine. La prima, quella tra Cagliari e Parma, sarà visibile su Sky Sport, con il pre partita che inizierà alle ore 17.30 e con il fischio d’inizio previsto alle 18.00. Ovviamente sarà visibile anche su Sky Go. Per quanto riguarda, invece, Atalanta vs Milan, la diretta sarà seguibile solo su DAZN, ed anche in questo caso ci saranno un ampio pre e post partita.