Cecilia Rodriguez, il vestito esalta le sue forme: fan sbalorditi su Instagram

Sempre molto attiva sui social la sorella di Belen e di Jeremias. Molto spesso, insieme a lei, nelle sue foto, nei suoi e nelle sue storie trova spazio, in maniera del tutto inevitabile, il suo compagno di vita, vale a dire Ignazio Moser. Stavolta, però, a suscitare l’ammirazione nei suoi fan, in particolar modo negli uomini, è una delle storie da lei condivise ultimamente.

Per conoscere in tempo reale tutto quello che c’è da sapere a proposito di Cecilia Rodriguez, sorella di Belen e di Jeremias, attualmente impegnato all’Isola dei Famosi, e per sapere tutto sulla sua vita sia privata che professionale, allora CLICCA QUI!

Nello scatto in questione, infatti, si vede la bellissima modella argentina mentre indossa un vestito davvero mozzafiato. E’, infatti, non solo molto corto, ma per di più finisce per esaltare ulteriormente, se questo è possibile, le sue forme davvero spaventosamente belle. Ovviamente, pur essendo una storia, non è per niente passata inosservata ed ha destato non poco scalpore.

Per non perderti mai un post, una foto, una storia o un video che Cecilia Rodriguez condivide sul suo profilo Instagram, allora CLICCA QUI!

Cecilia Rodriguez, vestito da urlo: esalta le sue forme!

Nella foto in questione la si vede mentre indossa un vestito davvero da urlo e molto bello.

Essendo una storia, non è possibile conoscere la reazione dei suoi fan ma, al di là di questo, è lecito immaginare che non siano rimasti indifferenti dinanzi ad un simile spettacolo. Prosegue, intanto, la sua love story con Ignazio, tra dediche etc.