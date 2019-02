Emma Marrone sul palco, vestito cortissimo: quando si china si vede tutto

Emma Marrone sarà a Reggio Calabria questa sera per continuare le date del suo tour. Un tour fantastico, ricco di emozioni, forse anche troppe. Sì, troppe perché a un certo punto Emma non riesce più a gestirle. Infatti, proprio ieri ha postato una storia Instagram fa vedere che si sente male dopo il concerto.

La cantante salentina è una vera e propria bomba sul palco. Ogni volta che si esibisce sprigiona una carica di positività che inonda tutti i presenti. E, va ammesso, non rinuncia a degli abiti anche abbastanza appariscenti. L’abito che ha indossato all’ultimo concerto, in effetti, era molto corto.

Emma Marrone in concerto: abito cortissimo, pubblico in delirio

Emma Marrone si è esibita anche questa volta tra l’emozione del pubblico che di sicuro sarà rimasto inebriato dalle movenze della bella Emma Marrone. Con quell’abitino, poi, era praticamente ovvio.

Abito nero lucido, stivali dello stesso colore. Alti, fino al ginocchio. L’abito invece termina molto al di sopra del ginocchio e quando Emma si china, di sicuro, l’occhio dei presenti sarà caduto. L’occhio cade sempre in casi come questo. “Ci vediamo stasera a Reggio Calabria! Energia a palla”. Il suo Essere qui tour continua in maniera eccellente. Emma continua a regalare emozioni ai suoi sostenitori e di sicuro saranno contenti anche quelli che la seguono su Instagram.

Come va l’amore per Emma Marrone?

Beh, per il momento nessun aggiornamento di rilievo. Ce ne saranno state di storielle, qui e lì. Insomma, non le mancherà modo. Tuttavia, nessuna notizia ufficiale. E nemmeno ufficiosa. Per il momento, Emma Marrone è innamorata della sua musica. Continua a lavorare senza sosta e a dedicare tutto il suo sacrificio ai suoi fans.

