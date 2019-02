Chiara Ferragni posta una foto in ufficio, ma i fan si infuriano dichiarando che lei non sa cosa vuol dire lavorare.

Non ci sono tante vie di mezzo con la Ferragni, o la ami o la odi. Ieri per la moglie di Fedez sono piovuti tantissimi commenti cattivi e inferociti nel momento in cui la fashion blogger ha pubblicato una sua foto con gli occhiali in ufficio. La risposta dei alcuni fan non è stata per niente carina, anzi. Ma vediamo cosa è successo.

Commenti contro la Ferragni: “Tu non sai cos’è il lavoro”

La Ferragni, influencer, ha pubblicato alcune ore fa su Instagram una foto che la ritrae nel suo ufficio mentre è al lavoro. Accanto alla foto ha scritto: “Tipica faccia da imprenditrice digitale o meglio di chi ancora non ha capito qual è il mio lavoro”. Sotto questo commento le sono letteralmente piovuti addosso una valanga di commenti al vetriolo, alcuni anche molto cattivi nei confronti proprio della Ferragni. Molti infatti l’hanno tacciata di non fare nulla nella vita e di avere la tipica espressione di chi invece non sa cosa vuol dire veramente lavorare.

Chiara risponde agli haters su Instagram

La Ferragni però ormai è praticamente abituata tutti questi heaters e non si è particolarmente scomposta. Ha cercato infatti di rispondere in maniera la più ironica possibile a tutti i commenti. Insomma Chiara versione business Woman fa inferocire tutti quei lavoratori “classici”, che magari trascorrono delle ore in fabbrica o seduti ad una scrivania purtroppo con un lavoro che non piace. Altrettanto vero è che volere è potere quindi ognuno potrebbe cercare di migliorare la propria condizione lavorativa. Altrettanto vero è che riuscire ad arrivare a gli standard di Chiara Ferragni è praticamente impossibile. Che la si ami o si odi c’è da riconoscere che questa giovanissima ragazza, dal nulla è riuscita veramente a creare un impero e tutto quello che ha oggi. Anche se attualmente magari sembra quasi esagerato nei confronti di chi non ha nulla se l’è comunque guadagnato, se non con il lavoro nel senso classico, ma comunque con un’idea geniale che altri non hanno avuto.

