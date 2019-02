Elena Santarelli commuove tutti i suoi fan con un messaggio sul suo profilo Instagram: “Sta per terminare…”

Elena Santarelli ha commosso tutti i suoi sostenitori con un messaggio sul suo profilo Instagram. La moglie dell’ex calciatore Bernardo Corradi non perde mai occasione di mostrarsi forte ed ottimista nei confronti della vita. Da anni insieme al marito sta affrontando infatti la malattia che ha colpito suo figlio. Elena da donna forte qual è, diventa così un esempio per tutte quelle mamma che lottano per il bene e la salute dei propri figli che si vedono costretti a combattere battaglie durissime. Elena anche per questo motivo è seguitissima sui social, in particolar modo Instagram. Ed è proprio attraverso questo social che ha voluto lanciare un messaggio di positività che in poche ore ha conquistato tutti i suoi followers, meritandosi una cascata di like e commenti positivi.

Elena Santarelli, il messaggio sui social che commuove tutti i suoi fan

Un messaggio che in poco tempo ha emozionato tutti i fan che lo hanno potuto leggere. Elena infatti ieri, ha postato due sue bellissime foto in cui appare sorridente. Come didascalia un messaggio di positività per tutti i suoi seguaci che recita queste parole: “Gratitudine per questa domenica che sta per terminare .

Quando provi gratitudine esci dal perimetro ristretto del tuo ego e ti connetti con qualcosa che sta fuori di te. La gratitudine comporta una certa umiltà, ogni giorno dobbiamo essere grati per qualcosa. Buona notte”. Dunque, dopo aver trascorso una piacevole domenica in compagnia della sua famiglia, Elena Santarelli ha voluto esprimere il suo sentimento di gratitudine verso la vita, le cose semplici che appaiono insignificanti ma che in realtà sono le più importanti. Un bellissimo messaggio che la showgirl ha voluto mandare a tutti i suoi fan che hanno sicuramente apprezzato.