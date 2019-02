Wanda Nara e Mauro Icardi si sono lasciati? Arrivano brutti segnali dai social della moglie del calciatore dell’Inter.

Da diversi giorni sono al centro di una polemica. Stiamo parlando di Wanda Nara e del marito, attaccante dell’Inter e della Nazionale argentina, Mauro Icardi. A causa di motivi contrattuali, nelle mani di Wanda, Icardi ha perso la fascia di capitano dell’Inter ed ha saltato le ultime partite della sua squadra. Dopo un lungo silenzio, la moglie e procuratrice dell’attaccante argentino, ieri sera si è esposta pubblicamente sulla questione al programma televisivo Tiki Taka. Mentre parlava Wanda non è riuscita a trattenere le lacrime, sintomo questo di una sofferenza evidente. Una sofferenza dettata da una imminente separazione con suo marito? L’indiscrezione è iniziata a girare poco fa. Quando nelle storie Instagram di Wanda appare un video di un falò. Tra le fiamme si scorgono due fotografie a forma di cuore che ritraggono lei insieme al marito.

Wanda Nara e Mauro Icardi si sono lasciati? Il video sui social di lei

In pochi minuti i fan più accaniti della coppia hanno riconosciuto la fotografia che bruciava e l’hanno recuperata dai social. Si tratta di uno scatto che ritraeva Mauro e Wanda insieme. Allora i due si erano da poco conosciuti. La foto bruciata da Wanda è stata subito riconosciuta anche perché la stessa moglie di Icardi tempo fa la aveva postata proprio sul suo profilo Instagram. Insomma due indizi non fanno una prova, ma qui la situazione pare abbastanza evidente: per Wanda Nara e Mauro Icardi questo non è un momento semplice. I due si sono sposati il 24 maggio del 2014 ed insieme hanno fatto due figlie nel 2015 e nel 2016. Domani tra l’altro è anche il compleanno del numero nove dell’Inter che compirà 26 anni. Un compleanno amaro, probabilmente, lontano dalla sua Wanda.