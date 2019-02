Fariba Tehrani oggi ospite a Pomeriggio 5, programma condotto da Barbara D’Urso nel palinsesto pomeridiano di Canale 5.

Giulia Salemi e Francesco Monte sono una delle coppie della tv e dei social più amati dagli italiani. Dopo la loro partecipazione al Grande Fratello Vip dove il loro amore è sbocciato tra le mura della casa più spiata d’Italia, in questi mesi i due hanno continuato ad amarsi a più non posso e a manifestare tutto il loro feeling anche sui social, senza essere però immuni ad alcuni commenti negativi da parte di chi frequenta i social network, soprattutto Instagram. Nelle ultime settimane però ci sono state alcune voci che hanno infastidito una persona molto vicina alla coppia formata da Giulia Salemi e Francesco Monte, ovvero la madre della giovane e bella influencer italo-persiana, Fariba Tehrani.

La donna è intervenuta a Pomeriggio 5, programma condotto da Barbara D’Urso nel palinsesto pomeridiano di Canale 5. Sugli schermi di Pomeriggio 5 quindi, Fariba Tehrani è tornata a parlare della love story tra sua figlia Giulia Salemi e Francesco Monte, accusando il settimanale Di Più di aver manipolato una sua lettera in cui è finito nel mirino Francesco Monte. Fariba Tehrani ha cercato così di spiegare come stiano realmente le cose, rilasciando alcune dichiarazioni in maniera schietta e sincera come è stata solita fare nelle sue apparizioni in televisione atte sempre a difendere sua figlia Giulia Salemi dalle accuse più disparate.

Fariba Tehrani a Pomeriggio 5: “Hanno manipolato le mie parole”

Queste alcune delle sue parole rilasciate ai microfoni di Barbara D’Urso durante Pomeriggio 5:“Facciamo cadere il mito che io sia contro Francesco! Quella lettera è stata manipolata da chi l’ha pubblicata. Vi dico che Di Più ha manipolato la lettera, le mie frasi sono state cambiate per rendere la notizia più clamorosa”.

Allora è intervenuta Barbara D’Urso a difendere i giornalisti del settimanale Di Più: “Quello che dici è molto grave, Di Più è un settimanale serio e con una storia importante”

Con la Tehrani che ha poi ribattuto: “Posso dirvi che Giulia l’ho vista una volta da quando è finito il Grande Fratello. Sono stata in ospedale a causa dello stress ed è venuta a trovarmi. Pochi giorni fa invece ci siamo scambiate dei messaggi e siamo d’accordo di vederci per chiarirci”.

