Nilufar Addati, la camicetta si apre su Instagram: si vede proprio tutto!

Tra i vari concorrenti passati nel corso degli anni per gli studi di “Uomini e Donne”, la bellissima Nilufar è in senso assoluto quella che ha destano il maggiore interesse. A tal proposito, un ruolo non di poco conto lo ha rivestito la sua straordinaria bellezza, che le ha consentito di entrare nel cuore di tanti italiani, oltre che in quello di Giordano Mazzocchi. La storia d’amore con lui si è conclusa da pochi giorni, con i due che hanno ufficializzato la cosa tramite i rispettivi canali social.

La vita, però, come è normale che sia, va avanti e non si ferma. A conferma di ciò, nelle ultime ore la bellissima Nilufar ha condiviso una foto su Instagram a dir poco mozzafiato. La camicetta si apre e, in maniera del tutto inevitabile, si alza la temperatura.

Nilufar Addati, camicetta aperta su Instagram

Con più di un milione di seguaci, è certamente una icona di Instagram e non è certamente un caso che il suo ultimo post sia diventato in pochissimo tempo virale. La camicetta è, infatti, aperta, e così non può che essere messo in primo piano tutto. I fan avranno di certo gradito.