Uomini e Donne, Teresa e Andrea, dopo la scelta arriva il messaggio social dell’amico dell’imprenditore veneto.

La scelta fatta da Teresa Langella, tronista di Uomini e Donne, continua a far discutere. Sono passati solo alcuni giorni dal rifiuto di Andrea Dal Corso, e la polemica non accenna a placarsi. Il ‘no’ di Andrea a Teresa infatti non è andato proprio giù ai telespettatori del programma di Maria De Filippi Uomini e Donne. Molti dunque hanno iniziato ad accusare, attraverso i social, l’imprenditore Veneto reo, secondo la critica, di aver usato il programma soltanto per avere visibilità. C’è però anche chi queste cose non le pensa e si schiera dalla parte di Andrea prendendo pubblicamente le sue difese. E’ il caso di Giuseppe Santamaria, amico di Andrea ed ex tentatore di Lara Zorzetto a Temptation Island. Andrew e Giuseppe si sono conosciuti proprio a Temptation e tra loro è nata una vera amicizia, tanto da portarli a fare una vacanza insieme.

Per essere sempre aggiornato sul programma televisivo di Maria De Filippi, ovvero Uomini e Donne, allora CLICCA QUI

Uomini e Donne, dopo la scelta di Teresa arriva il messaggio dell’amico di Andrea

Giuseppe Santamaria non ci sta alle accuse che il suo amico Andrea sta ricevendo sui social in seguito alla sua decisione di non presentarsi davanti a Teresa. Così giuseppe da buon amico decide di lasciarsi ad un lungo sfogo sul suo profilo Instagram attraverso una storia con queste parole: “Siccome sto leggendo troppe cattiverie, permettetemi un paio di paroline. Ho conosciuto veramente un miliardo di persone nella mia vita e posso garantirvi che vengo da un ceto molto umile di uno che si è fatto le spalle da solo e con la famiglia che si è sempre spaccata il c..o per non farmi mancare nulla a me e mia sorella. Sono cresciuto giù per strada e non alla Bocconi e questo è palese. Ciò non toglie che l’umiltà di Andrea Dal Corso, che ad oggi ritengo mio amico, non l’ho riscontrata in determinate persone del mio stesso ceto a cui magari sono bastati 1000 followers in più per incominciare a volare…Attenzione a guardare solo le copertine senza leggere tutto il libro“

Leggi anche -> Uomini e Donne, Andrea Dal Corso rompe il silenzio su Instagram: le prime parole dopo la scelta di Teresa Langella