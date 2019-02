Belen Rodriguez proprio non immaginava di essere ripresa. Così, ha fatto un gesto che sui social di sicuro non è passato inosservato.

Non passa inosservato quel movimento di labbra di Belen Rodriguez a Tu si que vales. Le telecamere erano puntate proprio su di lei. Lei che sicuramente non si è accorta di essere ripresa. Beh, non avrà mica fatto qualcosa di proibito…

Belen era lì a godersi lo spettacolo di un concorrente che si arrampicava su un lenzuolo. Tante giravolte, tanti salti, tutto sulle note di ‘Mi parli piano’ di Emma Marrone. Ecco, è proprio lì che parte la scena che vogliamo raccontarvi.

Belen Rodriguez canta ‘Mi parli piano’ di Emma Marrone a Tu si que vales

Di sicuro non l’ha fatto apposta. Belen Rodriguez è stata sorpresa dalle telecamere quando cantava a bassa voce la canzone di Emma Marrone. Per chi non lo ricordasse: Emma Marrone era la fidanzata di Stefano De Martino quando lui si innamorò di Belen e lasciò la bella Emma di punto in bianco. Stefano, poi, ha continuato per anni la sua storia con Belen Rodriguez, da cui ha avuto anche un figlio: il meraviglioso Santiago, protagonista di diversi video e foto che mamma e papà pubblicano sui social.





Beh, vedere Belen Rodriguez che canta una canzone di Emma fa un certo effetto. Infatti, qualcuno ci ha fatto caso ed ha postato subito il video su Instagram:

Il video è stato postato da una pagina fans di Emma Marrone su Instagram: emmarealbrown. Certo, non ci vogliamo mica scandalizzare per una canzone canticchiata da Belen Rodriguez, oltretutto mentre non sapeva di essere ripresa. Tuttavia, è un gesto che fa pensare che tra loro non ci sia astio. Anzi. Beh, è pur sempre un qualcosa di bello. All’inizio, ricordiamo, non era così semplice affrontare l’argomento né per una né per l’altra. E, invece, adesso, sembra tutto normale. Anche perché, ricordiamo, la storia tra Belen e Stefano è finita.

