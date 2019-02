Elisa Isoardi, piacevole sorpresa in diretta: la sua reazione stupisce tutti

Elisa Isoardi, piacevole sorpresa in diretta a La Prova del Cuoco: la reazione di lei spiazza tutti

La bella Elisa Isoardi è protagonista di un’ulteriore sorpresa. Ebbene si. Non solo, infatti, il giorno di San Valentino. Ma anche oggi, 19 febbraio, Elisa ha ricevuto un sorprendente mazzo di rose. Sono passati, quindi, davvero pochi giorni dalla prima sorpresa. Eppure, però, sembra che questo ammiratore segreto faccia sul serio. Solo una cosa è, però, cambiata. Ci stiamo riferendo proprio al regalo. Se, infatti, nella prima sorpresa, Elisa aveva ricevuto un peluche. Questa volta, invece, l’ammiratore segreto ha voluto azzardare un po’ di più. Regalandole, infatti, dei fiori. Tra l’altro dei fiori davvero particolari. Dato che il bouquet era pieno di rose di diversi colori. Insomma, un gesto del tutto inaspettato. Ma ciò che colpisce è la reazione della conduttrice.

Una puntata davvero incredibile quella di oggi de La Prova del Cuoco. E, d’altra parte, non è la prima volta. Poche settimane fa, infatti, la conduttrice aveva fatto preoccupare davvero tutti. Durante una puntata del cooking show, infatti, la conduttrice si è procurata un leggere taglio con un coltello. Nulla di grave, ovviamente. Solo un grosso spavento. Eppure, a distanza di giorni da quel momento, Elisa ci sorprende ancora. Proprio oggi, infatti, ha ricevuto un prezioso regalo. Si tratta, infatti, di un bellissimo bouquet di fiori colorati. Che ha lasciato senza parole tutto il pubblico. Ma anche la conduttrice stessa. In fondo si sa ogni donna vorrebbe riceverne uno così. Eppure, però, c’è un alone di mistero intorno a questo gesto. Ancora una volta, infatti, il suo spasimante non dice esplicitamente chi è. Anzi, preferisce restare nell’anonimato. Nessun indizio. Nessun nome. Insomma, nulla di nulla. Ciò che sorprende, però, è la reazione della conduttrice. Terminata la puntata, infatti, ha pubblicato la foto dei fiori ricevuti su Instagram. Come a voler dire “palesati”, non credete anche voi?