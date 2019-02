Cecilia Rodriguez in intimo: la foto sui social fa impazzire i fan

Cecilia Rodriguez, sorella minore di Belen, si mostra in intimo sul suo profilo Instagram e manda in visibilio i suoi fan.

Cecilia Rodriguez ha iniziato la sua carriera televisiva all’ombra della sua sorella maggiore Belen. Con il tempo però la bella argentina ha saputo farsi spazio nel mondo dello spettacolo ottenendo una propria indipendenza e riconoscibilità aldilà della sorella. Cecilia ha avuto modo di farsi conoscere dal pubblico televisivo soprattuto grazie al Grande Fratello Vip. Lì è emersa tutta la personalità della sorella di Belen che è entrata nella casa più spiata di Italia in coppia con il fratello minore Jeremias. La Casa del Grande Fratello ha rappresentato uno spartiacque importante per la vita di Cecilia. Qui infatti incontra quello che attualmente è il suo fidanzato, ovvero Ignazio Moser, che prenderà il posto dell’ex Francesco Monte. La sorellina Rodriguez in quanto a bellezza, non ha nulla da invidiare alla Belen. A conferma di ciò ci sono i tantissimi scatti fotografici che Cecilia posta sul suo profilo Instagram. In queste foto si può ammirare tutta la sua bellezza latina che i fan apprezzano moltissimo. Pochi minuti fa Cecilia ha postato la sua ultima foto che ha mandato letteralmente fuori di testa i suoi followers.

Cecilia Rodriguez foto in intimo sui social: i fan impazziscono

Pochi istanti fa Cecilia ha postato sul proprio profilo Instagram una foto che in pochi minuti è stata inondata di like e commenti positivi. In questa foto si può ammirare tutta la bellezza del corpo della Rodriguez che indossa soltanto un completo intimo di colore grigio. La parte superiore del completo indossato dall’argentina esalta in maniera pregevole le curve del suo corpo che sembrano dipinte. Questo scatto in meno di un’ora ha totalizzato più di trenta mila like. Cecilia infatti è seguitissima sui social con più di tre milioni e mezzo di followers che ogni giorno possono deliziarsi nel vedere le sue bellissime fotografie.