L’argentina Cecilia Rodriguez monta un cavallo in costume: alza la gamba ed Instagram impazzisce

Cecilia Rodriguez non smette mai di incantare. Insieme a sua sorella Belen Rodriguez è una della donne più belle della televisione italiana. Giunta in Italia grazie alla sorella maggiore, Cecilia è riuscita a conquistare tutti. Piano piano, infatti, si è fatta strada nella moda milanese. Da cui non è mai più uscita. La sua popolarità, naturalmente, è aumentata dopo la partecipazione alla scorsa edizione del Grande Fratello Vip. E da quel momento il suo percorso è stato tutto in salita. Una vera e propria celebrità, c’è poco da dire. E come tale, Cecilia ha davvero tantissimi seguaci su Instagram. Ed è proprio su questo social che, pochi istanti fa, l’argentina ha pubblicato un video davvero caliente. Di cosa parliamo? Del backstage di Me Fui. Ma vediamo tutto nel dettaglio.

Ormai è noto a tutti che le sorelle Rodriguez hanno un proprio marchio di costumi da bagno. Sono circa 3 anni che le due argentine hanno iniziato questa nuova avventura. E sin da subito hanno ottenuto un notevole successo. Complici di tale traguardo, ovviamente, i modelli dei costumi da bagno. Ma ovviamente le modelle. Sono proprio le due sorelle le prime ad indossare i loro capi. Diventando, così, oggetto d’invidia di tantissime donne. Proprio a tal proposito, poche ore fa Cecilia ha mostrato ai suoi followers un video del backstage. Da tali immagini sembra che inizialmente, la fidanzata di Ignazio Moser sia impaurita per la presenza del cavallo. Ma una volta cavalcato, il risultato è davvero formidabile. Ciò che avrà catturato l’attenzione dei suoi followers sarà stato sicuramente il movimenti dell’argentina. Ovviamente, per poter montare il cavallo, Cecilia ha dovuto alzare la gamba. Ecco. Proprio quel preciso momento, avrà incantato tutti i maschietti. Lo testimoniano, infatti, i numerosi commenti al video. Ed, in effetti, non si può dar loro torto. Cecilia, ancora una volta, è pazzesca.