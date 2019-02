Gran Bretagna, le diagnosticano un cancro all’utero: il marito la lascia, ecco svelato il motivo

Una cosa è certa: Jessica Shaw non si aspettava mai una reazione del genere da parte di sua marito. La donna, originaria di York in Gran Bretagna, ha scoperto di avere un cancro all’utero. Ovviamente, com’è solito fare in questi casi, si è dovuta sottoporre ad un delicato intervento chirurgico. Che le ha provocato l’asportazione dell’utero. La donna in questione, però, non si sarebbe mai aspettata che, dopo tale intervento, sarebbe diventata single. A quanto pare, infatti, come riporta il Mirror, suo marito avrebbe deciso di lasciare la sua dolce metà. Perché? Sembrerebbe, infatti, che dietro a tale decisione ci sarebbero dei motivi “di letto”. Ma scopriamo tutto nel dettaglio.



Per ulteriori news d’attualità, di cronaca, di curiosità e i dibattiti della politica nostrana –> clicca qui

Leggi anche –> Bambina di 9 anni in ospedale con tachicardia: “È solo ansia”, muore poco dopo

Gran Bretagna, scopre un cancro all’utero: il marito la lascia, ecco svelato l’incredibile motivo

Una notizia che ha cambiato la vita di Jessica Shawn. Non solo, infatti, la donna si è dovuta sottoporre ad un intervento chirurgico, in seguito alla scoperta di un tumore all’utero. Ma ha subìto anche l’abbandono da parte del suo compagno di vita. Oltre al danno anche la beffa, oseremmo dire. La donna britannica, infatti, racconta al Mirror quanto le è capitato. Dopo ben 4 figli, quindi, a Jessica è stata diagnosticato un cancro al quarto stadio all’utero. In quel preciso istante, com’è giusto che sia, Jessica ha avuto paura di non farcela. Fortunatamente, però, l’intervento a cui si è sottoposta è andato alla grande. E la sua malattia è stata sconfitta. Tuttavia, però, la sua vita è cambiata lo stesso. Il suo compagno, infatti, traumatizzato dalla conseguenze di questo intervento ha deciso di lasciarla. “Quando sono andata a casa sua e gli ho detto del cancro, mi ha detto che non potevamo andare avanti. Il cancro per lui significava non avere più rapporti intimi”, dichiara Jessica. Insomma, una storia davvero incredibile, non credete?

Leggi anche –> Un limone in camera da letto può cambiarti la vita: ecco tutti i benefici