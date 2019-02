Isola dei Famosi 2019, Giorgia Venturini vuole andare via dal reality e si lamenta dell’egoismo presente da parte degli altri concorrenti.

Nella nuova puntata del daytime de L’isola dei famosi 2019 continuano le vicende dei naufraghi. Le difficoltà emergono soprattutto per una delle concorrenti, Giorgia Veturini, che è rimasta ferma nella sua decisione di abbandonare il gioco e lasciare l’Honduras. Negli ultimi giorni la naufraga ha avuto qualche problema di salute, si sentiva infatti molto debole e avendo la vista annebbiata ha lavorato con i suoi tempi molto lenti per non peggiorare la situazione. Tuttavia la concorrente è arrivata ormai al suo limite, lamentandosi e implorando di essere eliminata.

In vari momenti del daytime di oggi la Venturini si è lamentata, soprattutto dopo essere stata esclusa dalla prova settimanale poiché nominata. La sua motivazione principale era quella che magari affrontando la sfida, potesse approfittare del cibo ricompensa. Essendo invece tra le escluse la concorrente si lamenta affermando: “Regna l’egoismo qua su quest’isola. Si arriva un punto nel gioco dove probabilmente si diventa egoisti e nessuno ha più voglia di dire noi abbiamo mangiato, diamo spazio anche agli altri”. La Venturini quindi si lamenta e parla di equità che in quest’isola non è presente, in particolare sottolinea la tranquillità degli altri concorrenti evidenziando il suo stare male. Inoltre continua affermando: “Sono partita in prima facendo quello che potevo però credo di non avere assolutamente più niente da dare. Credo che sia più giusto che vada a casa io”. Secondo la conduttrice Alessia Marcuzzi però, poiché si è già presentata una situazione simile, questo è un comportamento scorretto nei confronti degli altri concorrenti e del programma. Come reagirà la conduttrice nei confronti della richiesta di Giorgia?

