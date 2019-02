Francesco Monte e Giulia Salemi Instagram: la foto bollente fa impazzire di gioia i fan.

Francesco Monte e Giulia Salemi sono una delle coppie più apprezzate uscite dal Grande Fratello Vip 2018 e le foto postate sui social non lasciano dubbi sul loro amore. Lui all’interno della casa aveva molti dubbi in merito alla relazione con Giulia Salemi. Infatti il ricordo della sua ex fidanzata, Cecilia Rodriguez, era forte. Proprio all’interno della casa del Grande Fratello Vip, Cecilia aveva infatti conosciuto Ignazio Moser, suo attuale fidanzato. Per lui aveva deciso di lasciare per sempre Francesco. L’idea quindi di cominciare una relazione all’interno della casa del Grande Fratello Vip proprio come aveva fatto Cecilia, a Francesco Monte creava qualche problema. Però queste paure non hanno intimidito Giulia Salemi.

Giulia Salemi e la forza dell’amore per Francesco Monte

La ragazza infatti ha continuato a corteggiare con enfasi e grinta quello che lei riteneva essere l’uomo giusto per la sua vita e alla fine ha avuto la meglio. Francesco Monte e Giulia Salemi infatti stanno insieme da quando sono usciti dalla casa del Grande Fratello Vip. I due sembrano separarsi il meno possibile. Le foto insieme i video su Instagram arrivano quindi a testimonianza di quella che è una relazione d’amore che sembra proprio stabile e divertente. I due hanno da poco presenziato anche a Sanremo in occasione del Festival della canzone italiana dove si sono divertiti all’interno di una delle discoteche più cool della provincia.

“Fralemi”, la foto hot per i fan su Instagram

Da poco però è apparsa sui social una foto particolarmente piccante. Monte ha infatti pubblicato uno scatto che lo ritrae insieme a Giulia Salemi avvolti in un tenero abbraccio mentre lui le dà un bacio. I fan però non hanno potuto fare a meno di notare il decolté di Giulia Salemi che in questa foto se viene coperto dal braccio di Francesco. Si vede perfettamente il fisico mozzafiato di Giulia Salemi e così i fan sono impazziti. Tantissimi i commenti positivi da parte dei fan che hanno premiato la foto con quasi 220 mila like e una vera e propria pioggia di commenti:”Siete bellissimi. Bellissima coppia. Ma quanto potete essere belli e strepitosi?Ci si incanta solo a guardarvi”.

