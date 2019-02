Stefano Sala e Dasha, ritorno di fiamma? Gli indizi social fanno tremare i fan

Soltanto pochi mesi fa vi avevamo annunciato la fine della storia d’amore tra Stefano Sala e Dasha Derevinakina. Dapprima, infatti, lo aveva annunciato il modello milanese a Pomeriggio Cinque. Spiegando i reali motivi della loro separazione. E, successivamente, lo aveva confermato anche la modella ucraina nello stesso studio televisivo. Da quel momento, quindi, i fan della coppia Sala – Mazza hanno ben sperato. Purtroppo, invece, non è stato così. Nonostante, infatti, Stefano fosse diventato single, non c’è stato alcun riavvicinamento con la sua ex compagna del Grande Fratello Vip. Eppure, però, a distanza di mesi sembrano esserci delle sorprendenti novità.

Insomma, sembrava conclusa definitivamente la storia tra Stefano Sala e Dasha. Lo avevano annunciato e confermato entrambi, seppure in momenti diversi. Eppure, però, sembra che, negli ultimi giorni, ci siano state delle grosse novità. Piccoli indizi, sia chiaro. Ma che, d’altra parte, possono sembrare davvero una prova. Come riporta Il Vicolo Delle News, infatti, sembra che stia bollendo qualcosa di bello in pentola per i due ragazzi. In primis, il modello milanese è ritornato a seguire sui social la modella ucraina. È vero, non è nulla di che. Ma se aggiungiamo a questo piccolo indizio, il fatto che Dasha ha pubblicato alcune foto con lo stesso sfondo di alcuni scatti di Stefano? Beh, questo lascia davvero ben sperare. Che cosa sta accadendo tra i due ragazzi? Hanno deciso di riprovarci? Appianati i loro stati d’animo, hanno deciso di riportare il loro rapporto com’era una volta? Questo, purtroppo, non lo sappiamo con certezza. Fino a questo momenti, infatti, i ragazzi non si sono espressi al riguardo. Se così fosse, saremmo tutti felici per loro.