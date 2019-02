Alessia Marcuzzi, spacco inguinale: incidente inevitabile quando si china

Alessia Marcuzzi il vestito che indossa ha uno spacco inguinale profondissimo, si china e l’incidente è inevitabile.

Alessia Marcuzzi sta conducendo magistralmente l’edizione dell’isola dei Famosi 2019. Come suo solito anche questa sera indossa un abito che esalta la sua straordinaria bellezza. Questa volta la Marcuzzi ha davvero esagerato e, per la conduzione della puntata del reality, ha indossato un abito nero con uno spacco sulle cosce davvero profondissimo. I telespettatori durante la puntata hanno potuto ammirare ed apprezzare, oltre alle doti da conduttrice di Alessia, anche la sua straordinaria bellezza. Il popolo dei social di contro invece è letteralmente impazzito. Il motivo? Pochi minuti prima di andare in onda, Alessia ha postato sul proprio profilo Instagram una foto mozzafiato. In questo scatto lo spacco del vestito si apre totalmente per la gioia di tutti i followers della conduttrice dell’Isola dei Famosi.

Alessia Marcuzzi: spacco da capogiro, si piega e…

Alessia Marcuzzi è seguitissima sui social. Il suo profilo Instagram è arrivato oramai a più di 4 milioni di seguaci. Una cifra che giorno dopo giorno non cessa di aumentare. Il motivo è lo straordinario feeling che la conduttrice ha instaurato con i suoi followers e la costanza con cui posta foto. Scatti che spesso mostrano la bellissima Alessia in pose da capogiro che in poco tempo fanno accetta di like e commenti positivi. Come è successo poco fa. Alessia prima di iniziare la puntata dell’Isola dei Famosi ha postato uno scatto davvero mozzafiato. La conduttrice indossa un vestito nero lungo con uno spacco inguinale. Nella foto la showgirl è leggermente piegata e questa posa crea un piccolo ‘incidente’ per la gioia di tutti i fan. Lo spacco così mostra le lunghissime gambe della Marcuzzi che spostano il vestito e si mostrano in tutta la loro bellezza. Il post in meno di un’ora ha collezionato ben 70 mila like.