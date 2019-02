Malena in una sua intervista dichiara che Fabrizio Corona non proverebbe vero interesse nei confronti delle donne.

Dopo la pubblicazione di “Non mi avete fatto niente”, libro autobiografico di Fabrizio Corona, Malena pornostar ed ex naugrafa della scorsa edizione dell’Isola dei Famosi si scaglia pesantemente contro il re dei paparazzi. Corona, infatti, nel suo libro fa una vera e propria lista di donne con il quale dichiara di essere stato, non risparmiando intimi particolari. Tra queste troviamo Mariana Rodriguez, Ginevra Rossini, Taylor Mega e la stessa Malena. Quest’ultima pare si sia molto risentita e strumentalizzata da Fabrizio. Poco dopo l’uscita del libro l’ex naufraga afferma di non avere alcuna intenzione di fare pubblicità a Corona che, secondo Malena, si sarebbe permesso di parlare di lei come un oggetto sessuale, utilizzando termini diffamatori e lesivi alla dignità di una persona. Secondo la sexy attrice, quindi, Corona non avrebbe avuto alcun rispetto del genere femminile.

Malena indignata veso Fabrizio Corona

Proprio a seguito delle dichiarazioni piccanti dell’ex re dei paparazzi su le tante avventure avute con donne famose e non, la pornostar Malena si sente profondamente indignata, in quanto anche il suo nome è stato menzionato nella “lista hot”. In una recente intervista al settimanale Nuovo, l’attrice torna a scagliarsi contro Fabrizio. Questa volta la pornostar è più decisa che mai a colpire Corona nel suo orgoglio maschile, dichiarando, infatti, che Fabrizio non sarebbe un buon amante e che non provi una vera attrazione verso le donne. Ma non finisce qui. Malena ci va giù pesante dichiarando che il bel sex symbol non è in grado di provare piacere né di apprezzare alcuna sfumatura della donna. Pare proprio che Malena, secondo le sue dichiarazioni, non abbia mai sentito una donna dire di lui di essere un grande amante. Conoscendo Fabrizio Corona, sappiamo che la sua reazione non tarderà ad arrivare.