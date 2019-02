Barbara D’Urso dice addio a luci e trucco: si mostra così, al naturale

Barbara D’Urso sta per tornare: sì, l’ha annunciato lei stessa in un post su Instagram direttamente da Cuba. Ecco il suo messaggio: “Il popolo cubano è strepitoso, affronta ogni difficoltà con il sorriso senza mai perdere la gioia di vivere, quanto mi piacerebbe restare ancora qui… ma, lo sapete, il mio cuore è vostro. #viamo e sto tornando!!! #cuba#civediamopresto #colcuore”.

Vi abbiamo già parlato del suo viaggio a Cuba in compagnia dell’amico, Cristiano Malgioglio. Una vacanza, sì, perché quei posti sono incantevoli e di sicuro ne avranno goduto entrambi. Tuttavia, sappiamo che la nostra Carmelita è sempre al lavoro per il pubblico italiano. E per questo, anche il soggiorno a Cuba è stato il pretesto per dar vita a nuove idee.

Barbara D’Urso: incantevole anche senza luci e senza trucco

Ormai se ne parla da anni. Le luci per Barbara D’Urso negli studi di Canale 5 sono forse le più forti delle reti Mediaset. Barbara le vuole a tutti i costi perché altrimenti non le piace l’immagine che passa in tv. Ma perché? La Carmelita è stupenda. Bellissima, in ogni particolare. Beh, ognuno può essere libero di lavorare come meglio crede e se la D’Urso vuole le luci, luce sia.

Stavolta, però, ha voluto stupire tutti con una foto direttamente da Cuba, in spiaggia. E, in spiaggia, lo sappiamo, si va senza trucco. Eccola lì in tutta la sua bellezza, senza luci né trucco. Vi sembra così diversa? Beh, si nota una sottilissima differenza, ma dobbiamo essere onesti: Barbara D’Urso è sensazionale. Bellissima anche al naturale, in spiaggia, come fosse la ragazza della porta accanto. Con i capelli spettinati e resi crespi dalla salsedine, con la faccina buffa e le labbra pronunciate. Insomma, una vera e propria ragazzina.