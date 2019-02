Vi ricordate Giò Sada, chi è e cosa ha fatto dopo X Factor 2015: arriva Gulliver, il progetto solista.

Vi ricordate Giò Sada? È stato uno dei cantanti che ha trionfato, ormai diversi anni fa, a X Factor 2015. La sua voce aveva convinto tutto il pubblico a casa nel 2015 che, nel corso della finale, lo aveva così premiato con un primo posto. Subito dopo la vittoria a X-Factor Giò Sada avevo ottenuto il disco d’oro per il singolo e poi il suo album Volando al Contrario nel 2016 aveva ottenuto un grande successo. Arriva però oggi una svolta perché Giò Sada ha deciso di dare il via ad un progetto solista chiamato Gulliver.

Leggi anche: Fedez, ufficiale l’addio a X Factor 2019: la dichiarazione su Instagram

Giò Sada presenta Gulliver: il progetto solista

Come racconta Giò Sada stesso: “Gulliver sono io. Da quando ho iniziato a suonare ho attraversato mondi diversissimi, agli opposti direi, ma in ognuno ho portato sempre tutto me stesso. Gulliver è un po’ il mio modo di tornare a casa – l’unica che conosco, la mia musica”. Gulliver è così una sorta di metafora per l’artista per il suo percorso artistico. Del resto Gulliver è un avventuriero che parte per scoprire dei mondi nuovi, guardandoli sempre con occhio curioso e senza pregiudizi verso il nuovo, il diverso, gli intrecci e le contaminazioni.

Gulliver per Giò Sada diventa così un nuovo inizio in cui la regola più importante è quella di riportare la musica ad essere ascoltata dal pubblico cancellando tutta quella patina esteriore di immagine e ritornando così a quella che viene definita come una dimensione più autentica della musica. All’interno di Gulliver troveremo così delle sonorità molto intense ed emotivamente trovanti che non si fanno alcun tipo di scrupolo nel passare da un genere all’altro si parte dalla semplicità per arrivare poi anche all’elettronica con dei testi molto attuali e molto attenti alla società di oggi parlando di resilienza quindi della consapevolezza di non voler più rincorrere ma di trovare il vero e proprio posto nel mondo.

Per conoscere in tempo reale tutto quello che c’è da sapere su Vieni da Me allora CLICCA QUI!