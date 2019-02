Stefano De Martino e Fatima Trotta: l’indiscrezione clamorosa vuole loro come nuovi conduttori della noto show di Rai 2.

Stefano De Martino e Fatima Trotta: cosa hanno in comune? Sono entrambi napoletani. Ma non è tutto: l’ex ballerino di Amici e la bella Fatima si affiancheranno al timone della nuova edizione di Made in Sud, al via lunedì 4 Marzo su Rai 2. Lo show comico tornerà in onda dopo quasi due anni di distanza dall’edizione condotta dal cantante Gigi D’Alessio e sarà girato come sempre negli studi Rai di Napoli. Made in Sud durerà in tutto sette puntate e andrà in onda dal’Auditorium del centro di produzione della Rai di Napoli, con la regia di Sergio Colabona. Oltre alla presenza di De Martino, ci saranno numerose novità: per la nuova edizione è stata realizzata una nuova sigla e c’è stato un rinnovamento anche nel cast dei comici. Tanti però i comici confermati, tra cui il Nonno Moderno, i Gomorroidi, gli Arteteca, Paolo Caiazzo, il professor Fischietti, Pigroman.

Made in Sud, Stefano De Martino affiancherà Fatima Trotta: ci sarà anche Biagio Izzo?

La vera novità di questa edizione ha un nome e un cognome: Stefano De Martino. L’ex marito di Belen Rodriguez è alla sua prima volta in Rai e la sua prima volta come conduttore ufficiale. Nelle esperienze di Amici e l’Isola dei famosi, Stefano ha vestito infatti i panni di inviato. La cosa curiosa è che il bel ballerino si troverà a fronteggiare proprio la sua ex moglie Belen, che proprio quest’anno torna alla conduzione di Colorado, lo show comico di Italia 1 “rivale” di Made in Sud. Accanto alle novità resta comunque una garanzia: è Fatima Trotta, ormai veterana di Made in Sud. La bella napoletana è in tv come conduttrice della trasmissione fin dai tempi in cui andava in onda sul canale satellitare Comedy Channel.

Riguardo alla possibile riconferma come conduttrice di Elisabetta Gregoraci, non è arrivata nessuna comunicazione ufficiale. Non si sa quindi se a showgirl calabrese farà parte del cast anche per questa edizione. Ma tra le indiscrezioni più interessanti che in questi giorni ruotano intorno allo show spunta un nome, quello di Biagio Izzo. La produzione sarebbe ancora in trattativa con l’attore e comico napoletano, che ha dichiarato a I Lunatici: “Potrei avere un ruolo diverso, c’è una trattativa diciamo così, diamo questa notizia ufficiosa ma non ufficiale. Made in Sud è un programma che mi piace, mi piace molto, è un programma del Sud, con comici del Sud, c’è una bell’aria, mi divertirei molto a parteciparvi. Sarei come un jolly, romperei e scatole un po’ a tutti. Stefano e Fatima condurranno, e io sarò il terzo incomodo. Chiusa la trattativa, ci metteremo al lavoro!”