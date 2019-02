Melissa Satta al mare in forma smagliante: pioggia di complimenti su Instagram

Melissa Satta finisce ancora una volta al centro delle notizie di gossip per la ‘crisi’ con Boateng. L’indiscrezione lanciata da ‘Chi’ è rimbalzata forte nelle ultime ore, la cronaca rosa non fa che parlare di loro. Anche perché, come vediamo, Boateng non perde occasione per dar seguito alle voci con una storia Instagram appena pubblicata in cui canta un pezzo di Memphis Depay, No love. Gli occhi fissi verso la telecamera… insomma, può sembrare molto probabile che si sia rivolto proprio a lei.

Intanto, mentre Boateng canta che non c’è amore, Melissa Satta si diverte e si mostra in forma smagliante nelle sue ultime foto al mare:

Per sapere tutto su Melissa Satta e gli altri gossip sui vip–> CLICCA QUI

Beh, se questi sono gli effetti della crisi… possiamo dire le faccia bene. Anche se non possiamo fare a meno di notare lo sguardo rivolto a terra della bellissima Melissa.

Melissa Satta al mare per Capodanno

Boateng non è con lei. Stando a quanto abbiamo appreso dai social, Melissa Satta è con suo figlio in vacanza a Sharm El Sheikh. Ha messo in mostra una forma smagliante nelle sue ultime foto sui social e possiamo dire che si sprecano i commenti positivi arrivati ai vari post. Per non parlare dei cuoricini. Insomma, sicuri che Boateng non sia geloso?

LEGGI ANCHE —> Melissa Satta e Boateng: arriva una decisione che spiazza tutti

Una donna stupenda come lei sa come mettersi in mostra e così ha fatto sul suo profilo Instagram nelle ultime ore. Non sappiamo come andrà a fine tra lei e Boateng. La frase: “Finché avrò la fede al dito sarò una donna sposata” detta da Melissa proprio ultimamente ci sembra emblematica per questo tipo di situazione in cui ci sembra tutto in bilico.